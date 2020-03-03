والي شمال كردفان يستعرض ترتيبات المؤتمر الاقتصادي

عقد والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله مؤتمرا صحفيا بقاعة أمانة الحكومة استعرض فيه آخر الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول بالولاية بمدينة الأبيض يومي الرابع والخامس من مارس الجاري لتعزيز القدرات التنافسية للموارد الاقتصادية .

وأكد الوالي بحسب سونا أن المؤتمر يناقش عددا من الأوراق العلمية لتعزيز القدرات التنافسية للموارد الاقتصادية، ومعالجة الوضع الاقتصادي بالولاية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، إدارة الموارد الطبيعية والبشرية، ومعالجة السياسات الاستثمارية والصناعية والمصرفية التي تعيق الإنتاج.

وأضاف أن هناك عددا من الجهات المختصة قامت بإعداد الأوراق من المؤسسات وبيوت خبرة اقتصادية أسفرت عن تجهيز أوراق علمية، وضعت كل الحلول للمشكلات الاقتصادية ومعقوقات الإنتاج الزراعي والصناعي بالولاية، والسياسات وأثرها على الإنتاج على المستويين الولائي والقومي وإيجاد معادلة إيجابية للاقتصاد، وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه وفد من مجلسي السيادة والوزراء الاتحاديين

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )