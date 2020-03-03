المهدي يقر بصعوبة الانتقال من العسكرية للمدنية

أقر رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بصعوبة الانتقال الكامل من العسكرية للمدنية، مؤكداً أن عدم معالجة الأوضاع الاقتصادية سيقود إلى إسقاط الحكومة.

وطالب المهدي، خلال لقاء جمعه مع “تجمع شباب الثورة”، بمنزله اليوم “الثلاثاء”، بحسب صحيفة مصادر باستصحاب القوى السياسية التي ظهرت عقب ثورة ديسمبر لتكون جزءاً من المعادلة السياسية، ورأى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل التي تهدد الفترة الانتقالية، وأضاف :”إذا لم تتم معالجتها سيقود ذلك إلى إسقاط الحكومة”.

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وقال الصادق المهدي، إن المشاكل التي كانت قبل اندلاع الثورة ما زالت قائمة، بسبب تمكن المؤتمر الوطني من مفاصل الدولة وامتلاكه أسلحة وأموال طائلة تصل إلى (15) ترليون جنيه، بجانب علاقاته الخارجية مع بعض الدول.

وأوضح المهدي، أن علاقات السودان الخارجية تحتاج إلى وقت حتى تتحسن، وشدد على ضرورة تكوين مفوضية للسلام، بدلاً عن كثرة مسارات التفاوض، ودعا الشعب السوداني لمساندة حكومة الفترة الانتقالية لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)