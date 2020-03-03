التاريخ: 03-مارس-2020
8 مشاهدة
نفت وزارة الصحة الاتحادية، بحسب صحيفة مصادر ماتردد في وسائط التواصل الاجتماعي، عن تسجيل إصابات بمرض كورونا، وتحديداً بأم درمان، وبعض المستشفيات الخاصة بالخرطوم.
وقالت الوزارة، في تعميم صحفي، اليوم “الثلاثاء”، إنها تتابع الموقف الصحي بصورة مكثفة ومستدامة عبر جميع قنواتها منذ الإعلان عن المرض بالصين.
وناشدت وزارة الصحة، جميع المواطنين بعدم الاستحابة لمثل هذه الشائعات، ونوهت إلى أنها ستعكس حالة البلاد الصحية اعتباراً من مساء اليوم “الثلاثاء”، وتعميمها في كل المنابر الإعلامية، ووكالة السودان للأنباء (سونا)، وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحتها الرسمية على “فيس بوك”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : لا وجود لحالات كورونا بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.