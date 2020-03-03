إعلامي بفضائية بي إن سبورت يحلق (على الزيرو) بسبب استئناف (كاس)

تسبب كسب المريخ لاستئنافه في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أن يحلق الاستاذ حسن عمر خليفة، على الزيرو (صلعة) بحسب اليوم التالى بعد أن راهن الدكتور مزمل أبو القاسم أن المريخ سيخسر الاستئناف وسيحلق (على الزيرو) حال كسب المريخ الاستئناف.
وأوفى الإعلامي الشاب الذي يعمل بفضائية (بي إن سبورت) بوعده وظهر في صورة وهو أصلع تماماً بعد أن خسر رهانه.
ونشر الدكتور مزمل أبو القاسم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير (فيس بوك) صورة لحسن عمر خليفة وهو أصلع تماماً، وكتب تعليقاً ساخراً (مبروك يا أبو علي الحلاقة الناعمة..على الزيرو).
يذكر أن كسب المريخ لاستئنافه في (كاس) تسبب في تحويل وجهة لقب الدوري الممتاز من المريخ للهلال، وأثار ردود فعل عنيفة ما تزال متواصلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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