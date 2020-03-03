البرهان يجمد قرار تشكيل لجنة تطوير الرياضة

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : رياضة 12 مشاهدة أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب صحيفة مصادر قراراً بتجميد قرار مجلس السيادة بتشكيل لجنة عليا لتطوير الرياضة وتأهيل ملاعب كرة القدم. Advertisements ويأتي القرار عملاً بأحكام المرسومين الدستوريين رقم (٣٨) و(٣٩) لسنة ٢٠١٩م، وبعد الإطلاع على قرار مجلس السيادة بالرقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٠م، وأمر تفويض سلطات مجلس السيادة رقم (١) لسنة ٢٠١٩م. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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