لا تمديد لفترة تسجيل السيارات غير المقننة

وقفت لجنة أمن ولاية شمال دارفور برئاسة والي الولاية المكلف مالك الطيب خوجلي اليوم برئاسة شرطة الجمارك بالفاشر بحسب سونا على إجراءات تخليص وتقنين السيارات التي دخلت الولاية عن طريق التهريب والذي أصدر مجلس السيادة في وقت سابق قرارا بتقنينها حيث اكتملت إجراءات حصرها وتسجيلها في التاسع من شهر فبراير الماضي.

وعبر الوالي عن إشادته بالجهود التي بذلتها إدارة الجمارك بالولاية والتي قال إنها واصلت الليل بالنهار من أجل إكمال تسجيل تلك السيارات والبدء في استخراج أرانيك توريد الرسوم والغرامات. ووجه خلال حديثه الذي وجهه لشرطة الجمارك بضرورة مواصلة العمل بذات الهمة لإكمال كافة الإجراءات الجمركية لتلك السيارات وتسليمها شهادات الوارد حتى يتمكن أصحابها من ترخيصها والعمل بها بكل حرية.

وشدد الوالي على أن لا تمديد لفترة تسجيل وحصر السيارات مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أنه وباكتمال الإجراءات الجمركية للسيارات المحصورة وترخيصها فإن السلطات ستباشر مهمتها في مصادرة أي سيارة لا تحمل لوحات مرورية، داعيا المواطنين إلى عدم الانقياد إلى الشائعات والمغامرات ومحاولة إدخال أي سيارات جديدة إلى البلاد عن طريق التهريب، مؤكدا أن القوات المشتركة تمارس الآن مهمتها في مراقبة وقفل الحدود.

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وكان مدير شرطة الجمارك بالولاية العميد ضياء الدين عبد الرحمن قد أوضح في التنوير الذي قدمه للوالي وأعضاء لجنة أمن الولاية أن إجراءات حصر وكشف السيارات غير المقننة خلال فترة الأسبوعين المحددة قد شملت (15) ألف و(980) سيارة غير مقننة بجانب وجود سيارات أخرى قيد الحجز قبل فترة التسجيل،

مبينا أن إجراءات التخليص الجمركي ستشمل أكثر منـ(16) ألف سيارة. وكشف العميد ضياء أن إدارته قد تمكنت حتى اليوم من استخراج إشعارات دفع لأكثر من (10) آلاف سيارة، مؤكدا أن فترة الأسبوع المتبقية من المدة المقررة لاستخراج إشعارات الدفع كافية لإكمال استخراج المتبقي من السيارات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)