أبوجبل ينفي استئناف قرار “كأس” للفيدرالية

التاريخ: 03-مارس-2020
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نفى الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، د. حسن أبو جبل، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن تقدم الاتحاد باستئناف ضد قرار (كأس) للمحكمة الفيدرالية.
وقال أبوجبل، في تصريحات صحفية اليوم “الثلاثاء”، بحسب صحيفة مصادر إنهم لم يتقدموا باستئناف في مواجهة قرار محكمة التحكيم الرياضية بمنح المريخ بطولة الدوري الممتاز للعام 2018م.
وأوضح أن ما ورد غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن قرار محكمة كأس ملزماً وواجب التنفيذ، ولا اتجاه في اتحاد الكرة لاستئنافه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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