هنادي الصديق تستأنف قرار إيقافها

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : رياضة 16 مشاهدة تقدمت رئيس الاتحاد السوداني للريشة الطائرة، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية السودانية، هنادي الصديق، باستئناف قرار إيقافها. بحسب صحيفة مصادر Advertisements ونشبت خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي وهنادي الصديق، خلال الأيام الماضية، مما تسبب في إيقافها لمدة خمس سنوات. ويُنتظر أن تعقد لجنة الاستئنافات العليا التابعة للجنة الأولمبية السودانية اجتماعاً في غضون الأيام المقبلة للنظر في الاستئناف. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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