رفع إضراب سائقي البصات السفرية

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : أخبار 57 مشاهدة Advertisements أفلح تدخل وزير الدولة بالعمل والتنمية الاجتماعية استيفن أمين في رفع سائقي البصات السفرية لإضرابهم عن العمل الذي دخل حيز التنفيذ “الأحد”. وانخرط الوزير بحسب السودانى في لقاء مع سكرتارية تجمع سائقي البصات والشاحنات واللواري السفرية، كما خاطب السائقين بالصالة رقم (3) بالميناء البري، وأعلن عن تكوين لجنة مشتركة لمتابعة مطالبهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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