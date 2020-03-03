التاريخ: 03-مارس-2020 فى : أخبار 94 مشاهدة وجه معتمد محلية الخرطوم صبري بشرى بحسب السودانى بإيقاف حملات (وكشات) بائعات الشاي والبدء في تنظيم المهنة وفقاٌ للاشتراطات التنظيمية والصحية لمزاولة المهنة معلناً عن تبرعه بتكاليف العمرة لعدد (10) من بائعات الشاي. Advertisements و في السياق كشفت مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بمحلية الخرطوم مني الفكي عن مزاولة مايزيد عن (30) ألف امرأة مهنة بيع الشاي بولاية الخرطوم. منوهة إلى أن المهنة اصبحت جاذبة حتى للحاصلات على الشهادات فوق الجامعية نسبة لقلة تكاليف التشغيل والظروف الاقتصادية الحرجة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بإيقاف (كشات) بائعات الشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.