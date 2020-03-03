إجلاء الطلاب السودانيين للإمارات

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : أخبار 117 مشاهدة علمت (السوداني) بأن الإمارات قد بدأت في إجلاء الطلاب السودانيين من “ووهان” إلى “الإمارات” التي سوف يقضون فيها فترة الحجر الصحي (25) يوماً و من ثم يتم ترحيلهم إلى البلاد الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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