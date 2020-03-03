الداخلية تنفي هروب نزلاء من سجن كوبر

التاريخ: 03-مارس-2020
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نفت وزارة الداخلية السودانية هروب نزلاء من سجن كوبر وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر بحسب صحيفة مصادر: لا صحة لما تردد بوسائل التواصل الإجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي بالخرطوم بحري (كوبر).واصفًة ذلك بالشائعات.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خبراً حول محاولة هروب القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع في عربة “نفايات” من سجن كوبر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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