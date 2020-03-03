الداخلية تنفي هروب نزلاء من سجن كوبر

نفت وزارة الداخلية السودانية هروب نزلاء من سجن كوبر وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر بحسب صحيفة مصادر: ‏لا صحة لما تردد بوسائل التواصل الإجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي بالخرطوم بحري (كوبر).واصفًة ذلك بالشائعات.

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وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناولت خبراً حول محاولة هروب القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع في عربة “نفايات” من سجن كوبر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)