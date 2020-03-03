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قرار بإغلاق المعابر السودانية سيصدر خلال ساعات

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 03-مارس-2020

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قرار بإغلاق المعابر السودانية سيصدر خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول، عن قرار سيصدر خلال الساعات المقبلة بإغلاق المعابر السودانية مع مصر، لأجل غير مسمى “مؤقتاً”.

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وقال المسؤول الذي فضل حجب اسمه لـ صحيفة (مصادر)، إن الحكومة أبلغت سلطات المعابر أن بعد غدٍ “الخميس”، سيكون آخر يوم لعبور المسافرين من مصر للأراضي السودانية، تحسباً لظهور حالات بفيروس كورونا، منوهاً إلى إمهال المسافرين مدة يومين للعودة إلى السودان أو المكوث في مصر.

 

الخرطوم  ( أخبار الخليج 365)

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