تعرف على مرتبات وزراء الحكومة الانتقالية

علمت صحيفة (مصادر)، أن الحكومة الانتقالية، أجرت تعديلات جديدة لرواتب الوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزارات، إذ قفز راتب الوزير الاتحادي إلى (150) ألف جنيه، ووكيل الوزارة إلى (90) ألف جنيه.
وبحسب معلومات (مصادر)، فإن مرتبات الوزراء ووكلاء الوزارات سيتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات الخاصة للوزراء والوكلاء عبر نافذة مركزية داخل مجلس الوزراء، خلافاً للطريقة المتبعة في عهد الإنقاذ، حيث يتم صرف رواتب الدستوريين ضمن استحقاقات كبار الموظفين بمؤسساتهم الحكومية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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