اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هروب ركاب (هايس) بسبب (عطسة صيني)

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

هروب ركاب (هايس) بسبب (عطسة صيني)

غادر جميع الركاب الذين كانوا يستقلون مركبة عامة (هايس) من أمام جامعة أفريقيا المتجهة إلى الخرطوم بحسب السودانى وذلك بعد أن(عطس) شاب صيني كان ضمن الركاب عدة عطسات،

 

فما كان من الركاب إلا وأن طلبوا من السائق بطريقة فيها كثير من الذعر والخوف بالتوقف لمغادرتها مسرعين ولم يبق غير الصيني الذي أبدى دهشته ثم ضحك بعدها وتحدث بلغة عربية فصيحة مع من تجمعوا أمام العربة لشرح موقفه قائلاً : (أنا صيني ولكنني لست مصاباً بالكورونا ، أنا أدرس هنا في جامعة أفريقيا ولم أذهب إلى الصين منذ ثلاث سنوات فلا داعي للخوف وترك السيارة فارغة والمواصلات لديكم صعبة)،

Advertisements

 

بعدها أوضح له عدد من المواطنين المتجمهرين عن تخوفهم من ذلك الفيروس الخطير الذي تمدد في العالم ومكانه الصين واعتذروا له وضحك الجميع وغادروا.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هروب ركاب (هايس) بسبب (عطسة صيني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا