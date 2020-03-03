نائب رئيس مجلس السيادة يبحث تطورات تنفيذ اتفاق سلام الجنوب مع كير ومشار

الثلاثاء 3 مارس 2020

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" خلال اللقاء المشترك الذي جمعه ، برئيس رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت ونائبه الأول الدكتور رياك مشار بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا اليوم "تطورات تنفيذ اتفاق سلام دولة جنوب السودان".



واطمأن على مستوى التعاون بين أطراف السلام وعزمها للعمل معا لتنفيذ بنود الإتفاق، كما وقف على خطوات التشكيل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح عقب اللقاء: أن بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وصل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، مضيفا أن اللقاء يهدف لاستكمال النائب الأول لجهوده في ملف السلام وليقف على تنفيذ الاتفاق بوصفه الوسيط في عملية السلام في دولة الجنوب وأن السودان هو البلد الضامن للاتفاق.