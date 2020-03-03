الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في محافظة إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أسقط الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، طائرة بدون طيار تابعة للقوات التركية بمحافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن “وحدات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة لقوات النظام التركي في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.

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