الحكومة اليونانية تصف تصريحات أردوغان حول المهاجرين بالخاطئة والكاذبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دحض الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، اليوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن أفراد حرس الحدود اليوناني قتلوا اثنين من المهاجرين على الحدود.

أثينا – سبوتنيك. وكتب بيتاس على موقعه في شبكة تويتر: “قوات حرس الحدود اليونانية لم تطلق النار على أي شخص حاول الدخول إلى اليونان بطريقة غير شرعية. والأمر لا يعدو كونه مجرد معلومات مغلوطة جسيمة ومتعمدة: أخبار مزيفة”.

وكان أردوغان قد قال في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، إن الجيش اليوناني قتل اثنين من المهاجرين وجرح آخر أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية اليونانية.