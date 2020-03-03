القبض على شبكة تضم فتيات تنشط في السرقات النهارية

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة ألقت شرطة مباحث الكلاكلة القبض على أخطر شبكة إجرامية مكونة من فتاتين ورجل تنشط في السرقات المنزلية النهارية. Advertisements وكشفت مصادر مطلعة أن أحد المواطنين أبلغوا قسم الشرطة عن سرقة (مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وهواتف ذكية) بالكلاكلة القبة. وبعد معلومات من مصادر موثوقة تفيد بأن المتهمين قاموا بسرقة المنزل، كثفت الشرطة تحقيقاتها وتم القبض على المتهمين، وبعد إخضاعهم للتحريات أقر المتهمون بالجريمة وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بحسب صحيفة المجهر، تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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