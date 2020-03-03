القبض على متهمان حاولا نهب امراة بالنهار

التاريخ: 03-مارس-2020
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تمكنت شرطة مباحث ام درمان شمال برئاسة المقدم شرطة هيثم بله رئيس قسم شرطة ام درمان شمال من القاء القبض على متهمين حاولا نهب امرأة جهارا نهاراً في حوالي الساعة الثانية ظهرا.
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار عندما قام افراد شعبة المباحث باقتياد المتهمين لقسم شرطة ام درمان شمال بحضور الشاكية وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 175 النهب من القانون الجنائي، ويقف على رأس هذا الانجاز مدير شرطة رئاسة ام درمان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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