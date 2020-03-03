عصابة تخصصت في سرقة المكيفات

التاريخ: 03-مارس-2020
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تمكنت ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الجزيرة وبعد معلومات توفرت لاحد الناشطين بالمباحث بالاشتباه في عربة تحمل مكيفات اسبلت ليتم ايقاف العربة والتحري مع المتهمين ليتضح ضلوعهم في سرقة ثلاثة عشر مكيفاً وبيعها في محلية الكاملين.
وأكد المقدم شرطة الحسن سعد عبد الله نائب مدير مباحث ولاية الجزيرة, وبحسب صحيفة الدار اعادت ادارة التحقيقات 114 جهاز موبايل تمت سرقتها ويتابع المتحري اجراءات البلاغ لتقديم المتهمين الى المحاكمة مع المعروضات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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