رئيس مجلس السيادة يؤكد التزام السلطات الانتقالية بتحقيق السلام في البلاد  

الثلاثاء 3 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام العسكريين في مجلس السيادة بمساعدة الحكومة الانتقالية لاجتياز المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



وقال لدى لقائه قادة الادارات الاهلية وزعماء القبائل بدارفور، اليوم(الثلاثاء) بالخرطوم، أن المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح هدفها تحقيق السلام الحقيقي.

وأضاف "نحن ملتزمون بحماية الثورة والمدنيين ومساعدة الجهاز التنفيذي لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان لاحداث التغيير المطلوب الذي يحقق طموحات وآمال الشعب السوداني بقيام انتخابات حرة تفضي الي نظام ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة".

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الإدارات الأهلية في تعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات بدارفور.

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ودعا البرهان الإدارات الأهلية للمساهمة في بسط هيبة الدولة وسيادة القانون بما يحفظ الحقوق والواجبات.

وقال رئيس مجلس السيادة، إن الحكومة حريصة علي إزالة كافة المعوقات التي تواجه عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الاصلية.

وضم الوفد زعماء قبائل (الفور، الزغاوة و العرب) بولايات دارفور.

ومن جانبه أكد الشرتاي آدم صبي التيجاني ممثل قبيلة الزغاوة دعم القبيلة للحكومة الانتقالية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف نحن نسعى بكل جد لتوحيد الإدارات الأهلية والقبائل وتعزيز الثقة بينهم بما يوطد الاستقرار بولايات دارفور داعيا للاهتمام بقضايا اللاجئين والنازحين.

من جهته أمن الناظر محمود موسي مادبو ممثل القبائل العربية علي الظروف القاسية والصعبة التي مرت بها ولايات دارفور، وعلي ضرورة تجديد النوايا والعزم علي تحقيق الوحدة والروابط بين قبائل دارفور.