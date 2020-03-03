(كاف) يُوافق على طلب السودان بخُصُوص مباراة غانا

الخليج 365 :

نَجَح الاتحاد السوداني، وبعد مجهودٍ إداري كبيرٍ في إقناع الاتحاد الأفريقي (كاف) بأن تقام مباراة السودان وغانا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائي أمم أفريقيا (كان) 2021م بإستاد الخرطوم، وذلك بعد اعتذار نادي الهلال عن استضافة المباراة التي تم تحويلها لتلعب في 31 من مارس الحالي، عند الساعة التاسعة مساءً بإستاد الخرطوم، هذا وقد أجرى (كاف) تغييراً في طاقم حكام اللقاء؛ حيث كان محدداً لها حكام من جنوب أفريقيا، وتم استبدالهم بطاقم من بتسوانا، ومراقب نيجيري، ومُقيِّم الحكام من الصومال، والمسؤول الأمني من مصر..

فيما كشف برقو تفاصيل التعاقُد مع مُدرِّب الأحمال الجديد لصقور الجديان وقال: “أكملنا الاتّفاق بشكلٍ نهائي مع مُدرِّب الأحمال الجزائري، رياض بلخير.. المدير الفني فيلود طلبه، لأنه يعرفه وسبق له العمل معه”، وتابع: “فيلود يدرك أنه سيُساعده بدنياً في مُباراتين من العيار الثقيل، تنتظران المنتخب السوداني أمام نظيره الغاني”، وواصل: “تم الاتفاق مع بلخير على العمل لثلاثة أسابيع مع المنتخب، وسيصل السودان يوم8 مارس، على أن يغادر 8 أبريل “.