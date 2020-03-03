بالصورة.. قرار جديد من مجلس السيادة بخصوص الرياضة في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن في الخرطوم عن تشكيل لجنة لتطوير الرياضة وتأهيل ستادات السودان، بقرار من مجلس السيادة السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي. كما تضم اللجنة ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة (رئيسا مناوبا)، والدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم (رئيسا مناوبا)، وولاة الولايات (أعضاء)، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية (عضو مقرر). كما ضمت اللجنة في عضويتها عددا من الشخصيات الرياضية والعامة، إضافة إلى عدد من الرؤساء السابقين للأندية السودانية، ورؤساء الاتحادات المحلية.

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