اجتماع أفريقي بالخرطوم منتصف مارس لدفع مسار السلام

الثلاثاء 3 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي عن اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بالخرطوم منتصف مارس/آذار الجاري؛ لدفع جهود تحقيق السلام بالبلاد.



وحسب “العين الإخبارية”، قال شمس الدين إنه من المتوقع أن تستقبل الخرطوم غدا الأربعاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وفي الأسبوع الثاني من مارس/آذار الوسيط الجنوب أفريقي تامبو أمبيكي.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسته بالخرطوم منتصف هذا الشهر؛ لدفع جهود تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

وأشار إلى أن موسي فكي سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك.

وأكد كباشي أن الاتحاد الأفريقي أدى دورا فاعلا من تحقيق الاستقرار من خلال الوساطة التي قام بها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سابقا، والذي أدى إلى توقيع الوثيقة الدستورية واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية.

وشدد على أن السودان دولة تتمتع بعضوية الاتحاد الأفريقي ويمثل المظلة التي نستظل بها والبوابة التي ننفذ من خلالها إلى العالم.

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وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.

واتفقت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف للوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، تعثرت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو.

ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتترقب الدوائر السياسية في البلاد السلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات التي تم إرجاؤها بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.

ويشهد السودان حربا أهلية طويلة الأمد منذ عام 2003 بإقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.