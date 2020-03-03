مكارم بشير تمطر مطربة دلوكة بـ(النقطة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في المهرجان النسوي الذي شهدته إحدى صالات الأفراح بالخرطوم نهاية الأسبوع المنصرم، ظلت المطربة مكارم بشير التي شكلت حضوراً مع الجمهور، ظلت متفاعلة مع فقرات الحفل خاصة رقيص العروس دفعها لنثر النقطة على العروس بحسب صحيفة السوداني، ومن ثم مغنية الدلوكة قسمة التي كان لها النصيب الأكبر من النقطة.

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