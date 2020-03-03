هاآرتس: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مرهون بالتطبيع الكامل مع اسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، أنّ رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مُرتبطٌ بإكمال خطوات التطبيع مع إسرائيل، وكَشَفَت أنّ رفع الولايات المُتّحدة لمُعظم العُقُوبات الاقتصادية والتجارية على السودان في أكتوبر 2017م جاء بطلبٍ من تل أبيب لواشنطن، وقالت الصحيفة، إنّ مصالح واشنطن والقِوى العُظمى المُرتبطة بتل أبيب تجعل التطبيع البوابة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، واعتبرت أنّ موقف السودان الأخير ضد إيران جعل إسرائيل تُقدِّم الدعم بواشنطن مِمّا أدى لرفع مُعظم العُقُوبات عن السودان في 2017م، وأضافت: “تقدم إسرائيل للسودان شريان حياة مُمكن للمُؤسّسات الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي كون اجتماع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكّل الخُطة الأكثر أهميةً للرفع من قائمة الإرهاب وتسهيل الوصول إلى أموال المانحين التي تَعتمد عليها السُّلطات لإنجاح الفترة الانتقالية وإنقاذ الاقتصاد المُتدهور”، وأوضحت أنّ التغيير في المواقف العدائية تجاه إسرائيل واليهود جاء جنباً إلى جنبٍ مع التعبير عن المُعارضة العامّة للنظام السابق، وذكرت أنّ نتنياهو أكّد خلال تدشين حملته الانتخابية هذا الأسبوع متانة العلاقة مع السودان، وقال “سنعمل على عودة اللاجئين السودانيين للسودان الجديد الذي تربطنا به علاقات جديدة نعكف الآن على تطويرها لتصل مرحلة التطبيع الكامل”.