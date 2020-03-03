حمدوك: دماء شهداء ثورة ديسمبر في أعناقنا إلى حين انجاز أهداف الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إن دماء شهدنا ثورة ديسمبر في أعناقهم إلى حين انجاز أهداف الثورة، وأضاف لدى لقائه أمس(الاثنين) بقاعة بأمانة حكومة ولاية كسلا قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية، أن الحكومة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال : (بإرادة الشعب نستطيع أن نعبر الأزمة الاقتصادية ويتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي)، وأكد أن الحكومة الانتقالية ستعمل على استكمال هياكل السلطة المدنية، ودعا الحضور من قوى إعلان الحرية والتغيير بكسلا إلى الوحدة استطرد قائلاً: (لا بد من العمل على وحدة قوى الثورة)، مشيراً إلى أن أجمل انجازات السودان تحققت بوحدة الشعب.

في السياق جددت الحكومة الانتقالية سعيها لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد، وطالب حمدوك اتفاق الصلح بين قبيلتي البني عامر والنوبه بكسلا بضرورة المحافظة على السلام واستدامته، وقال إن التنمية والديمقراطية لن تتحقق ما لم يتحقق السلام، وأشار إلى أهمية إدارة الخلافات في شرق السودان بحكمه، واستطرد قائلاً: (الشرق بوابة من بوابات السودان، فيه كمية من التحديات، لو ما أدرنا خلافاتنا فيه بحكمة حتواجهنا تحديات كبيرة جداً)، من جانبة قال اللواء ركن محمود بابكر محمد همد والي الولاية المكلف إن الصلح عمود أساسي في عملية السلام، داعياً إلى العمل المشترك لحفظ الأمن والاستقرار.