يشرفه الشيخ الياقوت.. عقد حوار مفتوح لحركة عبدالواحد بقاعة الصداقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعقد حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور السبت القادم أولى ترتيباتها لحوار مفتوح حول قضايا البلاد واشكالات السلام فيما لم تحدد موقف نهائي بشأن قبولها لمخرجات المفاوضات التي تجرى بمدينة جوبا منذ اكثر من شهرين تحت اشراف حكومة الجنوب.

وقال آدم محمد عبدالمحمود شرتاي عموم الفور بالخرطوم وأحد قيادات الادارة الأهلية التي تدعم حكومة الفترة الانتقالية بقيادة المجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء بأن المؤتمر والذي تحدد له السبت القادم 7 مارس سيكون بقاعة الصداقة برئاسة واشراف الشيخ الياقوت. واضاف ان القائد عبدالواحد سيخاطب فاتحة المؤتمر عبر الـ SKTPE مشيراً الى ان كل قضايا البلاد ستكون مفتوحة للحوار والهدف من ذلك توحيد كل اهل السودان على رؤية واحدة. وقال ان الدعوة تم توجيهها لقيادات الأحزاب والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني والحركات والادارات الأهلية.

وقال ود الفكي الذي يمثل أحد القيادات التي اشرفت على اعتصام القيادة العامة بأنهم يقدمون الشكر لقيادة المجلس السيادي ممثلة في رئيسه المشير البرهان ونائبه الفريق حميدتي كما يعتبرون الحوار فرصة لتجاوز كثير من العقبات التي واجهت المفاوضات واخراج السودان الى بر الأمان كما أثنى على دور القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في حقظ الأمن في البلاد واضاف بأن اختيار الشخ الياقوت لرئاسة هذا المؤتمر جاء كاعتراف بدوره الجليل في استضافة طلاب دارفور عقب احداث جامعة بخت الرضا قبل عامين عقب قرار الادارة بطردهم في عهد النظام السابق وقال ان ما يخرج به اللقاء سيعالج الاختلالات في المفاوضات التي تجري الآن خاصة ان قضايا النازحين تمثل أهم قضية بعد تحقيق العدالة ورد الحقوق ومعالجة اشكالات المستوطنين.