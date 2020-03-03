الحركة جناح عقار والحكومة على أعتاب اتفاق نهائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تَوقّعَ عُضو المجلس السيادي، عضو وفد الحكومة لمُفاوضات السلام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، توقيع اتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار خلال أسبوعٍ، ووصف سير المُفاوضات بالمُمتاز، وأنّ النقاش بين الطرفين تسوده روح الوطنية.

وقال كباشي عقب جلسة مُباحثات مع “الشعبية” بجوبا أمس، إنّه تَمّت خلال الجلسة مُراجعة الورقتين السياسية والأمنية للاتفاق الإطاري، وأوضح أن توقُّف التفاوُض بين الطرفين الفترة الماضية تمّ لإتاحة الفُرصة للجان الفنية لتفصيل الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه مُؤخّراً، وأشار إلى أنّ هناك (15) نقطة في الاتفاق يتم إخضاعها للنقاش.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة، رئيس وفد التفاوض ياسر عرمان، أن الطرفين على أعتاب اتفاق نهائي، وقال إنهما ناقشا كيفية إنشاء عقيدة عسكرية جديدة تشمل الجميع، وتمثيل الجبهة الثورية في السلطة بالعاصمة والولايات لمساعدتها على التطور كمكون سياسي، إضافة لمنح تمثيل مناسب للنساء، وأكد أن قضايا المنطقتين في صدارة القضايا التي تمت مناقشتها بروح وطنية إيجابية.

من ناحيته، قال عضو فريق الوساطة الجنوبية السلطان ضيو مطوك، إنّ الاجتماعات استؤنفت بعد توقُّف تمّت خلاله مُناقشة تفاصيل الاتفاق الإطاري عبر لجان فنية، وأضاف بأنّ هناك لجاناً فرعية تُناقش القضايا المطروحة لرفع تقارير بشأنها ليتم البت فيها، ووصف “مسار المنطقتين” بأنّه من أكثر المسارات تقدُّماً في المُفاوضات، وعبّر عن أمله أن يكون نُموذجاً لبقية المسارات.

صحيفة الصيحة