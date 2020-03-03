أوتشا: (9) ملايين سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان “أوتشا”، إن عدد المحتاجين للمساعدات في السودان خلال العام الحالي ارتفع إلى 9.3 ملايين نسمة مقارنة بـ 5.4 ملايين في 2015.

وأضاف المكتب في نشرته الدورية أنه خلال عام 2019، تم الوصول إلى 4.3 ملايين شخص مع بعض أشكال المساعدة، وهو عدد يمثل نصف عدد الأشخاص المحتاجين، والذي بلغ 8.5 ملايين شخص.

وأوضح البيان أنه بين عامي 2016 و 2018، ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالنسبة إلى العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين ثابتاً بمتوسط سنوي قدره 4.1 ملايين شخص، وأنه منذ عام 2015، ظل مستوى التمويل المُستلم في المتوسط بين 500 مليون دولار و 600 مليون دولار.

السوداني