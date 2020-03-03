وزير الإعلام يتفقّد اعمال الصيانة والترميم بمتحف بيت الخليفة ومنزل برمبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تَفَقّدَ وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أمس، أعمال الصيانة والترميم والتجديد بمُتحف بيت الخليفة بأم درمان ومنزل برمبل المُجاور له.

وجاءت الزيارة في إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المتحف نهاية مارس الحالي، واطّلع فيصل على العمليات الأخيرة لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي أنجزت عمليات صيانة شاملة للمتحف، ونَاقَشَ مع المسؤولين بمُتحف بيت الخليفة والهيئة القومية للآثار والمَتاحف، تحضيرات انطلاق المرحلة الثانية من المشروع والخاصّة بتجديد وتحديث مَنَصّات العرض وترميم المعروضات.

ويُنفِّذ مشروع التجديد جزءاً من برنامج تحديث متاحف غرب السودان والذي يشمل متحف شيكان بمدينة الأبيض في شمال كردفان ومتحف دارفور بنيالا في ولاية جنوب دارفور، بتمويل من الحكومة البريطانية ويستهدف الحفاظ على متحف بيت الخليفة وبيت برمبل كجُزءٍ من تاريخ مدينة أم درمان وتاريخ السودان بشكلٍ عامٍ.