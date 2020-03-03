قيادي بقوى التغيير يكشف عن وجود أسماء كيزانية ما زالت...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بالتغيير محمد عصمت عن وجود”أسماء كيزانية” ما زالت تعمل بوزارة الخارجية ولم يشملها قرار لجنة إزالة التمكين الأخير القاضي بفصل”109″ من السفراء والدبلوماسيين والإداريين.

وجزم عصمت بأنّ الدولة لا يمكن أنّ تستمر في عملها وفق برنامج الثورة بكوادر النظام السابق.

وأضاف” هذه مسألة لا يمكن النقاش حولها بأيّ حالٍ من الأحوال” وفق جريدة الانتباهه.

وجزم عصمت بأنّ النظام السابق استخدم وزارة الخارجية خلال المرحلة السابقة في تسكين أعداد كبيرة من كوادره سواء القادمين من مؤسسات عسكرية أو أمنية أو من مؤسساته السياسية.

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ونبّه إلى أنّ الخارجية خلال الفترة الماضية كانت محطة من محطات التمكين الكبيرة”نظام جماعة الإسلام السياسي في السودان”.

وتابع قائلا” لذلك لابد من أنّ تلتفت اللجنة لهذه الوزارة باعتبارها مركزَا من مراكز النظام السابق”.

وقال عصمت إنّ الكوادر الدبلوماسية التي شملها قرار الفصل حال رأت أنّها مظلومة عليها الاستئناف باعتباره مرحلة من مراحل الإنصاف وبعدها التظلّم للقضاء.

وأوضح أنّه في مرحلة ما بعد الثورة فإنّ القضاء نزيه ويمكن الاعتماد عليه في استعادة أيّ حقٍ.