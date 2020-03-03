تحويل قتيل صف الرغيف للمحكمة

بعد ما تمكنت شرطة امبدة شمال برئاسة العميد احمد الماحي من القاء القبض على عامل المخبز المتهم بقتل شاب في صف الرغيف واصابة آخر بطعنة في الجسد حيث قام الملازم اول منير عمر رئيس شعبة المباحث من القاء القبض على المتهم وقد حاول رمي المعروضات في حمام الا ان شعبة المباحث عثرت على السكين وتم وضعها معروضات في البلاغ فيما كلف رئيس القسم الملازم المقداد باجراء وفتح يومية التحري لاخذ اقوال المتهم وشهود الاتهام والدفاع.

وقد اكتملت اوراق البلاغ بحسب صحيفة الدار واستمع المتحري لكل الاطراف وتم تحويل البلاغ الى المحكمة لتحديد الجلسات امام قاضي المحكمة في قضية مقتل الطالب على يد عامل مخبز بامبدة الحارة “15”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)