سائقو بصات سفرية يشكون من سرقة “الموتى”

اشتكى عدد من أصحاب البصات السفرية الذين تعرضوا لحوادث مرورية في طرق مختلفة من ولايات السودان خاصة الأماكن البعيدة عن العاصمة، عن قيام البعض بسرقة المستلزمات الشخصية للمصابين والجرحى والموتى من نقود وهواتف وحلي وذلك أثناء وقوع الحادث دون مراعاة لهم.
وأوضح أصحاب البصات بحسب صحيفة السوداني، بأنه في وقت وقوع الحادث والجميع وقوعاً على الأرض، بعضهم في حالة من الذهول وآخرون فاقدون للوعي وبعضهم موتى يستغل بعض ضعاف النفوس من الذين يقع الحادث بالقرب من منطقتهم أو قريتهم بالسرقة في الوقت الذي يتسارع فيه بعض أصحاب المروءة لإنقاذ الجرحى وستر الموتى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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