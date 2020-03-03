قناة النيل الأزرق تفصل منتجة بسبب “آمال النور”

استغنت قناة النيل الأزرق عن خدمات منتجة بالقناة بسبب تعاملها غير اللائق مع الفنانة الأستاذة آمال النور عقب تسجيل سهرة للقناة قبل أيام. واعتبرت إدارة القناة تصرف المنتجة غير مقبول بمؤسسة إعلامية كبيرة مما دفع إدارة القناة بحسب صحيفة السوداني، لإصدار قرار بفصل المنتجة والاعتذار للفنانة آمال النور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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