ركاب (هايس) يغادرونها مسرعين خوفاً من “الكورونا”

غادر جميع الركاب الذين كانوا يستقلون مركبة عامة (هايس) من أمام جامعة أفريقيا المتجهة إلى الخرطوم وذلك بعد أن (عطس) شاب صيني كان ضمن الركاب عدة عطسات، فما كانت من الركاب إلا وأن طلبوا من السائق بطريقة فيها كثير من الذعر والخوف بالتوقف لمغادرتها مسرعين ولم يبق غير الصيني الذي أبدى دهشته ثم ضحك بعدها وتحدث بلغة عربية فصيحة مع من تجمعوا أمام العربة لشرح موقفه قائلاً: (أنا صيني ولكنني لست مصاباً بـ”الكورونا”، أنا أدرس هنا في جامعة أفريقيا ولم أذهب إلى الصين منذ ثلاث سنوات فلا داعي للخوف وترك السيارة فارغة والمواصلات لديكم صعبة)، بعدها أوضح له عدد من المواطنين المتجمهرين بحسب صحيفة السوداني، عن تخوفهم من ذلك الفيروس الخطير الذي تمدد في العالم ومكانه الصين واعتذروا له وضحك الجميع وغادروا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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