تَفَقّدَ وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أمس، أعمال الصيانة والترميم والتجديد بمُتحف بيت الخليفة بأم درمان ومنزل برمبل المُجاور له.
وجاءت الزيارة في إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المتحف نهاية مارس الحالي بحسب صحيفة الصيحة، واطّلع فيصل على العمليات الأخيرة لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي أنجزت عمليات صيانة شاملة للمتحف، ونَاقَشَ مع المسؤولين بمُتحف بيت الخليفة والهيئة القومية للآثار والمَتاحف، تحضيرات انطلاق المرحلة الثانية من المشروع والخاصّة بتجديد وتحديث مَنَصّات العرض وترميم المعروضات.
ويُنفِّذ مشروع التجديد جزءاً من برنامج تحديث متاحف غرب السودان والذي يشمل متحف شيكان بمدينة الأبيض في شمال كردفان ومتحف دارفور بنيالا في ولاية جنوب دارفور، بتمويل من الحكومة البريطانية ويستهدف الحفاظ على متحف بيت الخليفة وبيت برمبل كجُزءٍ من تاريخ مدينة أم درمان وتاريخ السودان بشكلٍ عامٍ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يتفقّد ترميم متحف بيت الخليفة ومنزل برمبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.