القبض على اربعة متهمين بقتل طالب ثانوي طعنا بامبدة

التاريخ: 03-مارس-2020 فى : حوادث 49 مشاهدة القت الشرطة القبض على عدد اربعة متهمين في قضية مقتل طالب ثانوي وجد مقتولاً بجوار مدرسة بمنطقة الفطيماب بامبدة غرب ام درمان. Advertisements وعند العثور على الجثة تحرك تيم من شرطة مسرح الحادث الى مكان الجريمة وتم تحريز المكان وعمل جميع الاجراءات الفنية اللازمة وتم تحويل الجثة الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها بحسب صحيفة الدار والقت القبض على عدد اربعة شبان وقد كشفت التحريات معهم انهم كانوا برفقته يوم الحادث وتم تدوين بلاغ ضدهم تحت المادة 21/130 جنائي وما زالت التحريات مستمرة معهم للوصول الى المتهم الرئيسي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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