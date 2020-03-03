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القبض على اربعة متهمين بقتل طالب ثانوي طعنا بامبدة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 03-مارس-2020

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القبض على اربعة متهمين بقتل طالب ثانوي طعنا بامبدة

القت الشرطة القبض على عدد اربعة متهمين في قضية مقتل طالب ثانوي وجد مقتولاً بجوار مدرسة بمنطقة الفطيماب بامبدة غرب ام درمان.

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وعند العثور على الجثة تحرك تيم من شرطة مسرح الحادث الى مكان الجريمة وتم تحريز المكان وعمل جميع الاجراءات الفنية اللازمة وتم تحويل الجثة الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها بحسب صحيفة الدار والقت القبض على عدد اربعة شبان وقد كشفت التحريات معهم انهم كانوا برفقته يوم الحادث وتم تدوين بلاغ ضدهم تحت المادة 21/130 جنائي وما زالت التحريات مستمرة معهم للوصول الى المتهم الرئيسي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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