(كاف) يُوافق على طلب السودان بخصوص مباراة غانا

نجح الاتحاد السوداني وبعد مجهود إداري كبير في إقناع الاتحاد الإفريقي (كاف) بأن تقام مباراة السودان وغانا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائي أمم إفريقيا (كان) 2021م باستاد الخرطوم.

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وذلك بعد اعتذار نادي الهلال عن استضافة المباراة التي تم تحويلها لتلعب في 31 من مارس الحالي، عند الساعة التاسعة مساء بإستاد الخرطوم.

وبحسب صحيفة الصيحة أجرى (كاف) تغييراً في طاقم حكام اللقاء، حيث كان محدداً لها حكام من جنوب أفريقيا، وتم استبدالهم بطاقم من بتسوانا، ومراقب نيجيري، ومقيم الحكام من الصومال، والمسؤول الأمني من مصر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)