عصابة النهب التي تتزعمها طبيبة تسجل اعترافات قضائية

سجل المتهمون الذين تتزعمهم طبيبة والتي درجت على نهب الشقق السكنية تحت تهديد السلاح وضبطهم داخل مدينة بحري اعترافات قضائية امس امام قاضي المحكمة هشام محمد الهادي اقرو بحسب مصادر بتفاصيل كاملة حول ارتكابهم الجريمة وذلك وسط اجراءات امنية مشددة من قبل شرطة محلية بحري.

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وبحسب التفاصيل الاولية التي قيد فيها بلاغا بالنهب بالاشتراك ان مباحث فرعية بحري القت القبض على المتهمين وفق بلاغات مقيدة لتتمكن المباحث من ضبطالمتهمين بعد ان تخفت المتهمة الطبيبة في نقاب فيما يتخفى باقي المتهمين ويقومون بفتح الباب للمرأة المنقبة التي كشف عنها الستار بحسب صحيفة الدار، فور ضبطها واقرت انها تعمل طبيبة بمستشفى خاص ببحري واحد افراد الشبكة صيدلي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)