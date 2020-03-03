مصادر تكشف تفاصيل اجتماع سوداكال مع الطاقم الفني

كشفت مصادر التفاصيل الكاملة للجلسة التي انعقدت أمس الأول بمكتب رئيس نادي المريخ آدم سوداكال مع الطاقم الفني للنادي بقيادة التونسي أمين المسلمي والألماني توماس مويير، بحضور أنس نصر الدين من جهاز الكرة بالنادي إلى جانب المدير التنفيذي د. مدثر خيري. وخلال الجلسة استمع سوداكال لتنوير كامل من المدير الفني عن العمل الذي تم في الفترة الماضية وخطته للمرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهه والمشاكل التي تحتاج إلى حلول.

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وأثنى التونسي على انضباط اللاعبين والروح التي يؤدون بها التدريبات في الفترة الماضية، لكنه أكد حاجته الماسة لتواجد الفريق في معسكر مغلق لإنجاز الكثير من العمل في جوانب مهمة ومختلفة على غرار البرنامج الغذائي المكمل للتدريبات والعمل الذهني والنفسي والمعنوي والتكتيكي عبر المحاضرات التي تتم عن طريق الفيديو إلى جانب العمل الفردي مع اللاعبين.

وأكد المسلمي بحسب صحيفة الصيحة، أن المعسكر المغلق يساعد على خلق روح أسرية في محيط الفريق يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على النتائج. سوداكال أكد بدوره دعمه المطلق للطاقم الفني ووجه بتذليل كل الصعاب التي تعترض طريقهم فوراً، والتزم بسداد أي مستحقات متأخرة للاعبين كما وجه بدخول الفريق لمعسكر مغلق يستمر لـ(20) يوماً للاستفادة من فترة توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني بالإعداد لمباراتي غانا المقررتين خواتيم شهر مارس الحالي، في تجهيز الفريق بصورة مثالية للاستحقاقات المحلية المتبقية على مستوى الدوري الممتاز وكأس السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)