عصمت بكري يبحث عن حقه

فرغ الفنان عصمت بكري من وضع اللمسات النهائية لاغنية جديدة بعنوان “خقي براي” صاغ كلماتها ولحنها، الفنان مهدي مصطفىوسيقدم بكري الاغنية في حفله القادم بالخرطوم. وكان بكري بحسب صحيفة آخر لحظة قد عاد للبلاد الاسبوع الماضي بعد ان شارك في احتفال الجالية السودانية بدولة الامارات بالذكرى السابعة لرحيل الفنان محمود عبد العزيز حيث قدم عدداً من اغنيات الراحل في الحفل الجماهيري الذي استضافه النادي السوداني بابو ظبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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