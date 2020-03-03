عفاف حسن امين تصارع الأحزان

قالت مذيعة قناة النيل الأزرق عفاف حسن امين ان مغالبة الاحزان التي يمر بها الانسان في حياته امر مهم لاجل استمرار الحياة وتجاوز المحطات المؤلمة، وقالت ان الله عز وجل ينعم على الانسان بالنسيان ويهيئ الاسباب التي تجعلهيتجاوزها تأكيداً لطبيعة الحياة التي يتعرض فيها البشر للاختبارات المختلفة.

واشارت عفاف بحسب صحيفة آخر لحظة اشارت لاحتشاد مكتبة الغناء السوداني، باغنيات لا تخلو من الشجن والحزن والاسى، وبذات القدر هناك اغنيات تلعب دور الوساطة: ما بين هذا وذاك مثل :الم الفراق” و”كأني مديون للعذاب”، واغنيات اخرى تدعو لتجاوز آلام الفقد والحزن، وتنتشل الانسان من براثن الاحزان، وتعيده مشبعاً بروح التفاؤل والامل والفرح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)