حجز منزل علي عثمان ومنع أسرته من دخوله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن منع السلطات أسرة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في نظام الإنقاذ من دخول منزلهم بالمنشية.
وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ أسرة طه عادت من الخارج وأنّ زوجته كانت مريضة وأنّهم عندما وصلوا إلى منزلهم في المنشية وجدوه محجوزًا بواسطة قوات نظامية حرمتهم من الدخول.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ إحدى الأسر قامت باستضافتهم لكّنها لم توضّح المكان.
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