رئيس المجلس السيادي يقنع إبراهيم الشيخ بالتراجع عن قرار اعتزال السياسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم إنّ رئيس المجلس السيادي الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان، هو من أقنع عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عن قراره الأخير باعتزال السياسة.

ونقلت صحيفة الصيحة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأنّ البرهان فوجئ ببيان اعتزال الشيخ للسياسة وهو في أوغندا، واتصل به هاتفيًا عقب عودته من عنتيبي بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان حزب المؤتمر السوداني قرّر في اجتماعه أواخر فبراير الماضي عدم قبول استقالة إبراهيم الشيخ من مواقعه داخل الحزب وبمؤسسات الحرية والتغيير، ووجّه باستمراره في جميع تكاليفه الحزبية.