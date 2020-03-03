شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استعان أحد الشباب من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعازف الاورج المشهور طاسو حيث قام باستخدام إحدى معزوفاته وصولاته لنقل أثاثه المنزلي على أنغامها وإيقاعها الراقص. وعلق الناشط الذي نشر فيديو على فكرته بعبارة (لو عندك عفش عايز ترحلو ازنقه بي طاسو) وذلك بعد انتشار ظاهرة رقص الشباب على صولات العازف طاسوا وهم يحملون الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية في الحفلات

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كانت هذه تفاصيل خبر في تقليعة جديدة .. الاستعانة (بزنق) العازف طاسو لنقل أثاث المنزل.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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