الفنان شريف الفحيل (يضيع) في كندا بعد فيديوهاته الداعمة للثورة

الخليج 365 :

كرر الفنان الشاب شريف الفحيل ترديد مقطعا في الاغنية المعروفة رائعة الفنان الموسيقار يوسف الموصلي (الهجروك عليا) وذلك بصورة ذات دلالة حيث قال :(اضيع انا في كندا هنا) في اشارة الى اقامته التي امتدت سنوات طويلة عقب هجرته التي امتدت طوال فترة الحراك الذي اطاح بنظام العهد البائد حيث كان يدعم الثورة من محل اقامته بالفيديوهات والحفلات.

وكان الفنان شريف الفحيل نجم برنامج أغاني واغاني المهاجر بكندا – قد عاد الى اقامة الحفلات الجماهيرية للسودانيين المقيمين بكندا حيث قدم الاسبوع المنصرم حفلا وجد تجاوبا وتفاعلا كبيرا من الجمهور الذي ردد معه اغنياته.