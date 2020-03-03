الصادق المهدي يرفض تمديد الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي عن موقفه من تمديد الفترة الانتقالية.

واعلن الصادق المهدي رفضه للتمديد قائلا “إنّ هشاشة الوضع تجعل احتمال الانقلاب العسكري واردًا.” وفق جريدة التيار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء .

واتفقت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية على تمديد الانتقالية بعد مقرتحٍ دفعت به الحركات المسلّحة في مفاوضات جوبا.

واعتبر المهدي أنّ الوصول إلى الانتخابات بعد انتهاء الثلاث سنوات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية هو الهدف وينبغي الالتزام به.

وقال إنّ الحزب سوف يعلن عن أربع”لاءات” تبيّن موقفه تجاه قضايا رئيسية أبرزها تمديد الفترة الانتقالية وعلمانية الدولة.

وكشف المهدي في سياق متصل عن مؤتمرّ تداولي لقوى الحرية والتغيير ينعقد خلال أيامٍ لتقييم وتشخيص الوضع الراهن.