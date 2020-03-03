الفنان طلال الساتة (وسط الزهور متصور)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وثق الفنان طلال الساتة لعدد من الفنانين الكبار، من خلال تقديم مجموعة من اغنياتهم، واستهل “الساتة” تجربة التوثيق باغنية الفنان الراحل زيدان ابراهيم “وسط الزهور متصور” وذلك من خلال حلقة خاصة بقناة الهلال الفضائية.

يذكر ان طلال الساتة قدم في الفترة الاخيرة عدداً من الاغنيات الجديدة بحسب صحيفة آخر لحظة، ابرزها “بقيت نساى” للشاعرة هيام الامام والملحن عز الدين الطاره، واغنية “ما بخاف الكي” من كلمات الشاعر وليد فضيلي، والملحن محمد مبارك.